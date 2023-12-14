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Путин: Необходимости в новой мобилизации нет

12:29
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Набраны почти полмиллиона контрактников и добровольцев

Необходимости в проведении новой мобилизации нет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что осенью прошлого года в России прошла частичная мобилизация, в ходе которой были призваны около 300 тысяч человек. После этого власти начали кампанию по привлечению к службе добровольцев. Планировалось, что до конца этого года контракты заключат около 400 тысяч человек.

"На вчерашний вечер набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать Родину с оружием в руках, не прекращается", - сказал Путин.

Всего с учетом контрактников и добровольцев были набраны почти полмиллиона человек, отметил президент.

"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день нет необходимости", - подчеркнул Путин. 

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