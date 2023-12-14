Путин: Войны выигрывают учителя

Президент процитировал Бисмарка

Подразделение ветеранов, воюющих в зоне специальной военной операции, обратилось к президенту России Владимиру Путину. Ветераны отметили, что победа близка, и они задумываются о том, чем займутся после окончания военных действий. Предложили российскому лидеру создать организацию, которая займется патриотическим воспитанием российских школьников и молодежи.

Путин, отвечая на вопрос во время итоговой пресс-конференции, отметил высокую степень подготовки подразделений ветеранов. Президент согласился с необходимостью усилить работу с молодежью, Путин назвал востребованным участие бойцов СВО в патриотическом воспитании.

Президент напомнил изречение германского политического деятеля Отто фон Бисмарка. Германский канцлер говорил, что войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники.

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