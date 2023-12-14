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Путин объяснил, от чего зависит нормализация отношений с ЕС

12:40
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Нормализация отношений России с Западом и, в частности, с Евросоюзом зависит не только от нас. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Глава государства напомнил про роль западных стран в событиях на Украине, которые привели к государственному перевороту в этой стране и к нынешней ситуации. Путин назвал это трагедией.

Российский лидер подчеркнул, комментируя отношения с ЕС, что "мы их не портили, это нас пытались загнать на второй и третий план, пренебрегая нашими интересами".

Путин заявил, что "мы за выстраивание отношений с Европой, но они делают вид, что ничего не знают и не помнят", в том числе про "безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив Украину в НАТО, плюс кровавые события на Донбассе".

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