Президент подводит итоги года

Украинское военное командование отправляет личный состав на верную гибель. Это трагедия, но это играет на руку российской армии. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Военкор Николай Долгачев попросил президента и Верховного главнокомандующего прокомментировать ситуацию на фронте — в частности, в районе Крынок на левом берегу Днепра.

Путин рассказал, что ради сохранения российских бойцов было решено отойти на несколько метров. При этом у ВС России в Крынках потери "санитарные", один-два военнослужащих, а у Вооруженных сил Украины потери исчисляются десятками.

ВСУ угодили в Крынках в "огненный мешок", отметил российский лидер, Киев "пихает своих людей на истребление", причем сами украинские военные говорят, что это "дорога в один конец".

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