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Путин назвал происходящее в Газе катастрофой

13:01
  • четверг
  • 14 декабря 2023

"Первое, что нужно сделать - сохранить людей в Газе"

Владимир Путин отметил роль Реджепа Эрдогана в урегулировании кризиса вокруг Сектора Газа. По его словам, турецкий лидер играет значительную роль в этом вопросе и делает все, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону для создания условий для долгосрочного мира.

"Он очень активен. Дай бог ему здоровья", - сказал Путин.

Происходящее в Секторе Газа президент назвал катастрофой, напомнив слова генсека ООН о том, что регион стал "самым большим кладбищем детей в мире".

"Что касается наших усилий. Первое, нужно сохранить людей в Газе. Второе, нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям", – отметил Путин.

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