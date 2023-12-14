Собянин: "Академическая" Троицкой линии упростит маршруты более 360 тыс. человек

Запустят станцию метро в рамках первого пускового комплекса новой ветки

На глубине 25 метров заканчивают укрепление котлована. Проходка была сложная - под улицами Дмитрия Ульянова, Большой Черемушкинской и путями МЦК. Здесь плотная городская застройка, поэтому пришлось круглосуточно мониторить состояние зданий и коммуникаций. Кроме того, приходилось учитывать оживленное движение по Ленинскому проспекту и работу действующей станции Калужско-Рижской линии.

"Для того, чтобы осуществить безопасный выход тоннелепроходческих комплексов, появилась необходимость демонтажную камеру отодвинуть на 80 метров. То есть раньше здесь был грунт, мы прошли под действующей станцией, прошли эти 80 метров, вышли на демонтажную камеру", - объяснил Евгений Прокопов, заместитель директора компании-подрядчика.

Сейчас эти участки тоннеля, появившиеся во время проходки, демонтируют. Чтобы обеспечить максимальную безопасность пассажиров станции, строители возводят дополнительные ограждения котлована - своего рода защитный каркас.

"Ведутся работы по разработке котлована вестибюля номер один. Ведутся работы по перекреплению котлована. Работы по устройству ограждающих конструкций выполнены на 100%, началось армирование монолитной плиты вестибюля номер один", - отметил Алексей Шерешовец, исполняющий обязанности руководителя строительства.

С будущей "Академической" Троицкой линии можно будет пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской ветки. Здесь будет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

Осмотрел ход строительства мэр Москвы Сергей Собянин.

"Станция "Академическая" на Троицкой линии метро очень важная. С ее пуском улучшится транспортная доступность четырех районов Москвы с общей численностью 360 тысяч человек. На Калужско-Рижское направление здесь будет пересадка, и сама одноименная станция разгрузится процентов на 20. Объект очень важный, нужный", - сказал глава города.

"На сегодняшний день полностью завершены работы по сооружению ограждающих конструкций котлована, ведутся работы по разработке грунта. Из 150 тысяч разработано 105 тысяч кубометров грунта. С 1 ноября 2023 года приступили к сооружению монолитных конструкций станции. Нам предстоит уложить 37 тысяч кубометров бетона. Работа организована в трехсменном режиме. На площадке трудятся 460 рабочих. На последующих этапах стройки планируем увеличить численность до 800 человек. Окончание строительства - декабрь 2024 года", - сообщил генеральный директор компании-подрядчика АО "Трансинжстрой" Алексей Машин.

"Вообще, станция по сравнению с большинством других этой линии находится в сложном состоянии, поэтому прикладывайте все усилия, чтобы догонять и другие ветки, другие станции этой линии, чтобы у нас был единый пусковой комплекс. Для этого, конечно, нужная персональная ответственность и контроль", - указал Собянин.

На Троицкой линии метро, протяженностью 43 километра, будет 17 станций. Ветка станет одним из самых протяженных радиусов метрополитена и самым большим за МКАД. С "ЗИЛа" и "Крымской" можно будет перейти на МЦК, с "Новаторской" - на БКЛ, а на "Коммунарке" появится пересадочный узел на Сокольническую линия. В перспективе - и на Бирюлевскую.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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