Жители города Пушкино пожаловались на холод в квартирах

Восстановительные работы ведутся

Как снежный ком. В подмосковном Пушкине жители десятков домов уже несколько месяцев жалуются на холод в квартирах. Но все стало ещё хуже, когда 10 декабря произошла авария на местной котельной. В итоге 47 многоэтажек остались без отопления и горячей воды. Восстановительные работы ведутся, но теперь жители боятся самого момента подключения. Почему?

Коркой льда в подъезде 5-го дома по улице 50 лет Комсомола в подмосковном Пушкине покрыты и полы, и потолки, и стены, и даже батареи. Промерзнув из-за низкой температуры воды в системе отопления, они вышли из строя, что привело к прорывам сразу на нескольких этажах.

Ненамного теплее и в квартирах. Свою Ирина Ильинишна ещё недавно считала очень тёплой, а теперь по дому ходит только в верхней одежде. Батареи с осени так и не прогревались, уверяет женщина, а потому отапливаться жителям дома на свой страх и риск приходится с помощью газа и электроприборов. С жалобами в УК на холод в квартирах и подъездах они обращаются октября. Там неполадки с теплоснабжением района объясняют сбоями в работе местной котельной.

После крупной аварии в котельной на прошлых выходных в доме 13A на Писаревской улице система отопления в подъезде и вовсе стала неремонтопригодной.

Похожая картина и в соседних домах. А всего в результате выхода из строя оборудования котельной на этой неделе пострадали без малого пять десятков многоэтажек. В одной из школ отменили занятия для начальных классов.

Между тем в городской администрации уже отчитались об устранении последствий аварии на котельной в регламентные сроки и восстановлении подачи тепла потребителям.

"Два дня потребовалось ресурсоснабжающей организации, чтобы все котлы восстановить и запустить в полном объеме - это такая первая авария, которую мы действительно почувствовали с нашими жителями", - отметил Максим Прибытков, заместитель главы городского округа Пушкинский.

Коммунальные службы обходят дома, стараясь локально устранить образовавшиеся в трубах бреши и свищи.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"