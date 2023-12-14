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В Москве открылась новогодняя благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"

15:11
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Программа насыщенная

Новогодняя благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом" открылась сегодня в арт-центре "Красный Октябрь". Главной темой станет забота об окружающей среде.

В программе - мастер-классы, розыгрыши призов и развлечения для детей. Кроме того, все желающие смогут приобрести полезные продукты, эко-косметику, одежду из вторсырья, игрушки и предметы интерьера из натуральных, природных материалов.

А 16 декабря гостей ждёт сюрприз - новогодний бал в стиле начала XX века.  Все средства от продажи билетов пойдут на покупку саженцев для весенней посадки деревьев.

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Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
Благотворительная выставка-ярмарка "Эко в дом"
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