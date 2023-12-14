Маленькая панда из Московского зоопарка делает первые шаги

Она уже встала на четыре лапы

На всех четырёх! У новорождённой панды в Московском зоопарке - новые достижения: она встала на лапы. И даже пытается сделать первые шаги.

Получается, правда, пока не очень уверенно - задние лапы ещё слабоваты и легко проскальзывают под тяжестью малышки. Диндин понимает, что это вопрос времени. И вдохновляет дочку: щедро хвалит её за каждое новое движение, пусть и неумелое.

Как называет мама своё чадо - тайна. А вот какое имя придумают для неё люди, решается как раз сейчас, в ходе голосования на портале "Активный гражданин".

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