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Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичку

13:24
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Это станет хорошим стимулом

Льготную ипотеку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях нужно распространить на вторичный рынок.
Путин рассказал о развитии новых регионов

Новостроек в новых регионах пока строится недостаточно, поэтому льготы стоит распространить и на вторичку. С такой инициативой в четверг, 14 декабря, выступил президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Льготная ипотека на вторичку простимулирует привлечение в только что присоединенные территории новые кадры, в том числе в области медицины, отметил Путин. Аналогичная мера уже действует на Дальнем Востоке.

Президент предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор". Для врачей они могут составить до двух миллионов рублей, для фельдшеров - до миллиона.

"Мне кажется, это будет хорошим стимулом", - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что экономика новых регионов постепенно восстанавливается. В 2023 году они заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей.

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