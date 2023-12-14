Путин: Решения МОК могут похоронить международное олимпийское движение

Международные спортивные чиновники попали в зависимость от спонсоров

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о решении Международного олимпийского комитета ограничить участие российских спортсменов в международных соревнованиях на фоне проведения специальной военной операции на Украине.

Как отметил глава государства, действия МОК противоречат принципам Олимпийских игр, спортивного движения.

По словам президента, международные спортивные чиновники попали в зависимость от спонсоров - то есть от политики западных лидеров. Страдает сама идея олимпизма, подчеркнул Путин. Российский лидер также напомнил, что спорт должен оставаться вне политики, он призван объединять людей.

"Если они, МОК, будут действовать так и дальше, они похоронят олимпийское движение", - резюмировал Путин.

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