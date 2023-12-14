Большая пресс-конференция Путина длится уже более двух часов

Главе государства поступило более двух миллионов обращений

Специальная военная операция, экономика, отношения с другими странами и многое другое. В эти минуты Владимир Путин отвечает на вопросы граждан и журналистов в рамках прямой линии и большой пресс-конференции.

Главе государства поступило более двух миллионов обращений. Вначале президент рассказал о главной задаче, которая стоит перед страной, - укреплении суверенитета. В это понятие входит повышение обороноспособности и безопасности на границах, обеспечение гражданских прав и свобод, технологический и финансовый суверенитет. В экономике у России - большой запас прочности.

Целая серия вопросов касалась специальной военной операции. Как подчеркнул Владимир Путин, она завершится, когда будут достигнуты цели СВО. Задачи не меняются - денацификация, демилитаризация Украины и установление её нейтрального статуса. Президент отметил, что некоторые соглашения были достигнуты в ходе переговоров в Стамбуле. Однако их не только не реализовали, но "выбросили в печку".

Говоря о провале так называемого украинского "контрнаступления", Путин отметил, что Киев потерял почти 750 танков и свыше двух тысяч бронемашин. ВСУ так и не смогли прорваться на левый берег Днепра. Также президент особо подчеркнул, что необходимости в новой волне мобилизации в России нет. На данный момент 486 тысяч человек добровольно заключили контракты и защищают интересы Родины.

Ещё несколько вопросов касались поддержки новых регионов. Как заявил президент, ежегодно на их развитие предусмотрено свыше триллиона рублей. Активно помогают и другие субъекты федерации.

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