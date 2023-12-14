ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин пообещал совершенствовать работу фонда "Защитники Отечества"

13:26
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Российские власти будут совершенствовать работу фонда "Защитники Отечества". Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Глава государства отметил, что это "хороший действенный инструмент по защите интересов" бойцов, в котором "люди подобрались хорошие".

Президент подчеркнул, что также огромную поддержку участников спецоперации оказывают россияне. Они собирают средства, отправляют на фронт необходимые бойцам вещи, дети пишут военным письма. Путин выразил слова благодарности всем гражданам и волонтерам, которые помогают участникам СВО и неравнодушно относятся к их нуждам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Фонд "Защитники Отечества"
Фонд "Защитники Отечества"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.