Путин пообещал совершенствовать работу фонда "Защитники Отечества"

Президент подводит итоги года

Российские власти будут совершенствовать работу фонда "Защитники Отечества". Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Глава государства отметил, что это "хороший действенный инструмент по защите интересов" бойцов, в котором "люди подобрались хорошие".

Президент подчеркнул, что также огромную поддержку участников спецоперации оказывают россияне. Они собирают средства, отправляют на фронт необходимые бойцам вещи, дети пишут военным письма. Путин выразил слова благодарности всем гражданам и волонтерам, которые помогают участникам СВО и неравнодушно относятся к их нуждам.

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