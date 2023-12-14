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Путин отметил "пробелы" в работе Минобороны

13:45
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Это касается статуса частных военных компаний

Президент России Владимир Путин отметил некоторые пробелы в работе Минобороны, которые касаются статуса частных военных компаний. Российский лидер ответил россиянину, который служил в зоне СВО – и не смог получить удостоверение ветерана боевых действий, поскольку воевал в рядах частной военной компании.

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Путин напомнил, что формально частных военных компаний в России нет, ЧВК не предусмотрены законом. Из-за этого очень трудно установить даже списочный личный состав этих подразделений.

В то же время, российский лидер подчеркнул, что все участники боевых действий имеют право на все льготы. По словам Путина, их права должны быть восстановлены - это его принципиальная позиция. Президент рассказал, что в его окружении были близкие ему люди, которые воевали в рядах ЧВК, некоторые из них ушли из жизни.

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