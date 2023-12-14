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Путин объяснил, чем опасна привязка к доллару

13:45
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Жесткая привязка национальной валюты к доллару чревата серьезными социально-экономическими последствиями. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Комментируя решение новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея перевести страну на доллар, Путин заявил, что это значительная утрата суверенитета, хотя это и связано с отсутствием выбора в Аргентине в связи с огромной инфляцией.

Национальная валюта — это инструмент балансировки между экономической ситуацией и социальными обязательствами государства, подчеркнул Путин. Тогда как использование в расчетах доллара заставляет при ухудшении экономической конъюнктуры сокращать социальные выплаты гражданам, включая пенсии и пособия.

Что касается России, "нам проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах", что лишь сокращает возможности доллара и евро как резервных валют, указал российский лидер. Если прежде при обслуживании экспорта России использовалось 87% иностранных валют (доллара США и евро), то в сентябре 2023 года на рубль приходится 40%, на юань — 33%, а на доллар и евро в сумме — 24%.

Чем больше мы используем национальную валюту, тем лучше, это повышает наш суверенитет и возможности, подчеркнул Путин.

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