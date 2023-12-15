Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Луна пришла поддержать Плутон в Козероге

Овны

Многие из вас в эту пятницу столкнутся с давлением со стороны начальства или пожилых родственников. Это может вас разозлить, так что держите себя в руках!

Тельцы

Если вы учитесь или занимаетесь юридическими вопросами, вам могут оказать неоценимую услугу женщины. Прислушивайтесь к их словам, ну и к своей интуиции.

Близнецы

Не откладывайте на завтра неприятные обязанности типа подачи документов или оформления страховки. Сегодня само небо поможет вам быстренько покончить с этим.

Раки

Личная жизнь активизировалась, и это только начало! Дальше будет немало крутых виражей, но уже сегодня можно понять, чего ждать за следующим поворотом.

Львы

Не берите на себя слишком много нагрузки, даже если вас будет просить об этом кто-то важный. Берегите здоровье и будьте внимательны в многолюдных местах.

Девы

Творческих представителей знака посетит вдохновение: вы или сделаете огромный объем работы или придумаете, как ее не делать. В целом в любых делах включайте креатив, это поможет.

Весы

Отношения с соседями или родителями, друзьями детей привлекут ваше внимание. Постарайтесь, чтобы в вашем доме сегодня никто не говорил на повышенных тонах.

Скорпионы

Сегодня вы удачно пообщаетесь с кем-то или подпишетесь на интересный канал. Это на пользу, особенно, если вы сумеете при этом не забыть о делах на работе или учебе.

Стрельцы

С финансами может быть путаница, или, наоборот, к вам придут неожиданно легкие деньги. И то, и другое требует внимания - не спешите радоваться или огорчаться.

Козероги

Луна пришла поддержать ваш Плутон, что с одной стороны обострит интуицию, а с другой - сделает слишком чувствительными. Держите это в голове - и день пройдет хорошо.

Водолеи

Обратите внимание на тех, кого вы считаете своими недоброжелателями или завистниками. Никто не говорит, что надо быть параноиком, но немного осторожности не помешает!

Рыбы

Подруги, приятельницы, коллеги женского пола сегодня помогут вам в каком-то деле. Проявляйте гибкость в общении, даже если очень хочется спорить и настаивать на своем.

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