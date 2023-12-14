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Путин: То, что государство обещает - все исполняет

14:01
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Рост расходов на оборону не влияет на благосостояние общества

Россия полностью выполняет свои обязательства перед гражданами, даже несмотря на рост расходов на оборону.
Путин объяснил, чем опасна привязка к доллару

Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

"Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше, но то, что государство обещает публично, то исполняется", - заметил Путин.

Ранее глава государства заявил о росте реальных зарплат на 8%. Уровень безработицы в России сейчас составляет 2,9% - это рекорд для нашей страны.

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