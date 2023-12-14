"У Минфина никогда денег нет": Путин пошутил о словах Силуанова

Бюджет на 2024 год уже сформирован

Президент России Владимир Путин пошутил, что у министерства финансов никогда нет денег.

Этой фразой российский лидер предположил, как бы могли ответить в Минфине на просьбу профинансировать переселение нуждающихся жителей республики Коми в более мягкий климат.

"Был бы здесь министр финансов (Антон Силуанов – прим. ред.), он бы сказал, что денег нет - у Минфина никогда денег нет", - с улыбкой отметил президент.

Путин отметил, что необходимо рассмотреть вопрос расширения программы переселения. Несмотря на то, что бюджет на 2024 год уже сформирован, правительство может предусмотреть дополнительные расходы.

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