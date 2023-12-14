Путин прокомментировал сообщения об открытии аэропорта Краснодара

Приоритет - безопасность пассажиров

Владимир Путин прокомментировал сообщения о возможном открытии аэропорта Краснодара, появившиеся накануне. Вопрос о возобновлении полетов был задан в ходе общения президента с журналистами и россиянами в четверг.

Президент отметил, что Краснодар находится далеко от зоны боевых действий, тем не менее главный критерий при принятии решения об открытии аэропорта — обеспечение безопасности пассажиров.

По словам Путина, если Минобороны доложит, что безопасность обеспечена, тогда будет принято соответствующее решение.

О том, что аэропорт Краснодара может возобновить работу, накануне сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, тестовый полет будет совершен уже 15 декабря.

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