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Путин поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления

14:09
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Некоторые сроки видятся главе государства чрезмерными

Владимир Путин в ходе проведения большой пресс-конференции заявил, что порой "оторопевает" от сроков в 14-15 лет осужденным за экономические преступления.

Отдельно президент остановился на резонансном деле журналистки, автора канала "Адские бабки" Александры Баязитовой, которую в ноябре приговорили к пяти годам колонии за вымогательство, при этом прокурор просил приговорить Баязитову к 14 годам колонии.

По словам главы государства, то, что сделала женщина - плохо, но возникает вопрос, нужны ли такие сроки.

Путин добавил, что поручит законодателям оценить строгость наказания за экономические преступления.

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