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Путин рассказал, как борется со стрессами

14:01
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Главное, что помогает в нынешних непростых условиях справляться со стрессом - это чувство долга. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Президент отметил, что за многие годы приучил себя стремиться выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания "на всякую шелуху".

Нужно идти к своей цели, если уверен в том, что делаешь, "а я уверен", заявил Путин.

Он также призвал вести активный образ жизни, проводить много времени с близкими людьми, посещать выставки и театры.

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