Путин извинился за подорожавшие яйца

Президент отметил сбой в работе правительства

Пенсионеры, видеообращение которых показали во время пресс-конференции президенту России Владимиру Путину, поинтересовались, что за особенные куры несут яйца в нашей стране? Не золотые ли? Российского лидера попросили помочь людям справиться с ситуацией резкого подорожания продукта.

Путин в ответ рассказал, что обсуждал эту проблему с министром - "спрашивал министра, что у него с яйцами". Президент пояснил, что сейчас все дело в росте спроса на популярный продукт. Вдобавок, не открыли вовремя импорт в нужном объеме.

Путин отметил, что и сам любит яичницу – раньше мог "навернуть с утра" десяток. Глава государства признал, что в данном случае имеет место сбой в работе правительства. Российский лидер извинился и пообещал, что ситуация будет исправлена.

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