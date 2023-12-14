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Путин подчеркнул необходимость развивать отечественное самолетостроение

14:30
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Россия планирует произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году

В ходе большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос: "Будут ли летать в России" - "Будем, будем, конечно, будем".

По словам главы государства, в предыдущие годы в правительстве были споры по поводу иностранных самолетов.

"Лучше бы озаботились созданием рынка для отечественной техники", - указал российский лидер.

Как подчеркнул Путин, необходимо развивать собственное самолетостроение. Россия планирует произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году, возможности для реализации этих планов имеются, заключил президент.

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