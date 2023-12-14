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Путин: Отношения России и Китая служат гарантом глобальной стабильности

14:27
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Уровень взаимодействия России с КНР беспрецедентно высок. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Уже в 2023 году объем российско-китайского товарооборота превысит 200 миллиардов долларов, подчеркнул Путин. Мы стабильно развиваем связи с Пекином, причем особенно радует диверсификация отношений, рассказал он.

Значительный толчок этому был дан по результатам визита в Россию в марте 2023 года председателя КНР Си Цзиньпина — "мы договорились, что будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям". Путин назвал китайского лидера своим личным другом и другом всей нашей страны.

Российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина являются гарантом глобальной стабильности, особенно в условиях, когда Запад пытается накалить обстановку в Азии. При этом дружба России и Китая направлена "на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было", тогда как западные государства "стараются дружить против кого-то".

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