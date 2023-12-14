Путин допустил обмен Гершковича и Уилана

Ведется диалог с Вашингтоном

Президент Владимир Путин прокомментировал уголовные дела, возбужденные в России в отношении Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Утверждение, что Гершкович содержится под стражей "без суда и следствия", является некорректным, заявил глава государства, комментируя вопрос журналистки New York Times.

"Вы говорите, почему бы им не вернутся на родину? А почему бы им не совершать правонарушения на территории России?", - сказал президент.

Путин отметил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными. Путин выразил надежду, что оптимальное решение рано или поздно будет принято.

"Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и устраивать обе стороны", - сказал Путин.

О задержании корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича стало известно 29 марта 2023 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже – по данным следствия, журналист пытался получить секретные сведения. 28 ноября ему продлили срок содержания под стражей – до 30 января 2024 года.

В июне 2020 года Московский городской суд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Гражданин США признан виновным в шпионаже. Он пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Свою вину Уилан не признал.

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