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Путин объяснил рост заболеваемости корью в России

14:40
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Причина в низкой иммунизации среди приезжающих из других стран

Владимир Путин объяснил нехватку препаратов для иммунизации от кори, паротита и краснухи. По словам президента, произошел технический сбой и это "вызывает сожаление".

"Связано это, как ни странно, с яйцом. Сырьем для вакцины от кори является яйцо. Его должно быть достаточно и оно должно быть качественным", - сказал президент.

Путин заверил, что в стране нет проблем с вакцинацией. Случившаяся ситуация будет разрешена в ближайшее время.

Говоря о росте заболеваемости кори, президент отметил, что такое происходит в мире раз в четыре года. Связано это с низкой иммунизацией в тех странах, откуда в Россию приезжают мигранты, а также на Украине, откуда в последнее время приехало много людей.

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