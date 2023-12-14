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Путин объяснил охлаждение отношений с Макроном и Францией

14:46
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Охлаждение отношений России с Францией произошло не по российской инициативе. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Журналист из Франции поинтересовался у президента России, какие у него сейчас отношения с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, напомнив, что раньше политики часто общались.

Путин подтвердил, что с Макроном у него были "достаточно добрые и хорошие рабочие отношения", а также напомнил, что не раз встречался с ним лично.

Мы готовы и дальше взаимодействовать, "если интерес есть", однако "с какого-то момента" президент Франции прекратил с нами отношения — это не мы решили разорвать связи, подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин отметил, что "на нет и суда нет", поскольку "у нас есть чем заниматься".

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