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Путин сообщил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ

14:58
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Соответствующее решение уже принято

Пенсионеры не будут платить комиссию денежно-кредитным организациям за оплату услуг ЖКХ. Об этом во время подведения итогов года сообщил президент России Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что соответствующее решение только что было принято – банковская комиссия с пенсионеров больше не будет взиматься, передает РИА Новости.

7 декабря депутаты Госдумы России приняли поправки в законодательство о регулировании порядка оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. В частности, с 1 июля 2024 вступит в силу новый закон, запрещающий банкам взимать комиссии за оплату жилого помещения и услуг ЖКХ с граждан, которым необходима социальная поддержка.

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