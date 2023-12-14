Путин: Учебники истории должны соответствовать истине

Президент подводит итоги года

Учебники истории, которые используют для обучения представителей подрастающего поколения, должны рассказывать правду. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

У главы государства спросили, в чем была необходимость разработки в России единого учебника истории, если "история идет, как идет".

Президент подчеркнул, что учебники истории должны "соответствовать истине" вместо того, чтобы "обслуживать чьи-то интересы".

При этом Путин напомнил, что версий такого пособия было множество, но "нам нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть донесена до всех, кто читает этот учебник", поскольку "сегодня ученик — завтра гражданин".

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