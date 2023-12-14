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Путин объяснил выбор Казани местом проведения саммита БРИКС

15:39
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Город неоднократно становился центром международных мероприятий

Казань была выбрана местом проведения саммита БРИКС благодаря стремительному развитию республики Татарстан. Об этом во время подведения итогов года рассказал президент России Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день на территории региона созданы необходимые условия для проведения саммита подобного уровня – в частности, в Казани хорошо развита инфраструктура, и город неоднократно становился центром крупных международных мероприятий.

Глава государства отметил уровень культуры татарского народа, многонациональность и разнообразность конфессий республики. По его словам, Татарстан – хороший пример для всей страны в выстраивании межличностных отношений, передает РИА Новости.

21 сентября министры иностранных дел Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" и проведению XVI саммита союза пяти государств в Казани летом 2024 года.

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