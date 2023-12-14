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Путин назвал условие снижения цен российским автопромом

15:26
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Приоритетная задача - создание компонентной базы

Российские дороги заполонили автомобили китайских брендов, а на машины российского производства цены "улетели в космос". На это обратили внимание президента России Владимира Путина модераторы пресс-конференции главы государства, попросив российского лидера прокомментировать ситуацию.

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Путин не согласился с тем, что цены на российские автомобили "космические". Но при этом отметил, что ситуация предельно понятна. Дело в том, что из России ушли европейские, японские и южнокорейские бренды. Соответственно, возник вопрос в развитии собственной базы.

По словам российского лидера, АвтоВАЗ справляется с производством необходимого количества автомобилей. В то же время, чем больше будет машин, тем меньше будет цена, пояснил глава государства. По словам Путина, главное - создавать и развивать свои платформы, свою компонентную базу, но это требует времени. Президент уверен, что цены пойдут вниз.

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