Путин призвал блогеров быть моральными и нравственными

Эта сфера в России максимально демократизирована

Владимир Путин заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, что блогосфера в России была и сотается сферой свободной.

По словам главы государства, эта сфера максимально демократизирована, государству же главное не вмешиваться.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что блогерам следует исходить из корпоративной этики и самоограничений. В первую очередь - в морали и нравственности.

В 2022 году на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия - страна возможностей" Путин пообещал поддерживать блогеров, которые своим "интересным и понятным" контентом смогут переманить подписчиков у тех, кто создает "чернуху".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"