"Никого не отпихиваем": Путин высказался о членстве Молдавии и Армении в СНГ и ОДКБ

Президент подводит итоги года

Россия строит свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимовыгодности всех участников этих процессов. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Главу государства попросили прокомментировать приоритеты России в свете предстоящего в 2024 году председательства в СНГ на фоне заявлений Молдавии о готовности выйти из состава Содружества. Также журналистов интересовали перспективы интеграционных объединений на постсоветском пространстве с учетом позиции Армении.

Молдавия совсем недавно была беднейшей страной Европы, сейчас ее немного потеснила Украина. Если Кишинев хочет выйти из СНГ — это его право, отметил Путин. Он напомнил про преференции на энергетическом и сельскохозяйственном рынках, которыми пользуются члены интеграционных региональных объединений и предупредил, что Молдавия их потеряет.

Для России нет большой ценности в присутствии Молдавии в СНГ, но мы "никого не отпихиваем", подчеркнул Путин.

Что касается Армении, "не мы же отказались от Карабаха", с чем и связаны происходящие в Ереване процессы. В этом есть и плюсы, и минусы, "но так произошло", хотя вряд ли в интересах Армении прекратить свое членство в СНГ или ОДКБ, отметил президент России.

Отсутствие армянского премьера Никола Пашиняна на мероприятиях СНГ и ОДКБ не связано с желанием или нежеланием Еревана продолжать работу в этих объединениях, подчеркнул Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"