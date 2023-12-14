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"Бабушку никто не заменит": Путин ответил, стоит ли бояться роботов

15:37
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Девочка спросила президента о роли искусственного интеллекта

Предотвратить развитие искусственного интеллекта (ИИ) невозможно, поэтому процесс надо возглавить. Об этом 14 декабря сообщил президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Президент ответил на вопрос восьмилетней девочки о том, стоит ли бояться роботов. Она опасается, что они заменят родственников, в том числе бабушку.

"Бабушку никто не заменит, ее заменить невозможно", - пошутил глава государства.

Говоря о роли ИИ, Путин отметил, что нужно сделать все, чтобы Россия была одним из лидеров в этом направлении. "Но чем это закончится, никто не знает", – добавил президент.

В конце ноября Путин обсудил развитие искусственного интеллекта в нашей стране. Президент заявил, что России надо существенно расширить подготовку кадров в этой сфере. По его словам, Россия сейчас входит в число тех немногих стран, у которых есть свои собственные технологии генеративного искусственного интеллекта.

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