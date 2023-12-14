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Путин раскрыл правду о своих двойниках

15:36
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Похожим на Путина может быть только он сам

Владимир Путин в ходе "Итогов года" рассказал про своих двойников. Вопрос задал студент из Санкт-Петербурга. На видео он предстал в образе самого Путина, сделанного с помощью технологии deepfake.

"Вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Я подумал и решил, что быть похожим на себя и говорить своим голосом буду только я. Кстати, это мой первый двойник", – сказал Путин.

Также президент ответил на вопрос, заменят ли роботы людей. Путин подчеркнул, что предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а, значит, нужно возглавить.

"Но чем закончится это развитие, никто не знает. Когда поняли, что ядерное оружие — угроза, начали договариваться. Так же будет и с искусственным интеллектом", - сказал Путин.

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