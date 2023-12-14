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Путин поддержал создание ОЭЗ в Шебекино

15:32
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Российские власти предпримут все необходимые меры для того, чтобы помочь экономическому восстановлению приграничных регионов после террористических атак киевского режима. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Директор завода в Шебекино Белгородской области рассказала президенту о том, что предприятия в регионе испытывают большие трудности с продолжением деятельности на фоне атак украинских военных.

Она попросила главу государства подумать над введением особой экономической зоны, чтобы дать предприятиям возможность восстановиться и сохранить около 3 тысяч рабочих мест.

Владимир Путин ответил, что поддерживает данную инициативу и даст все необходимые поручения правительству для проработки соответствующего вопроса.

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