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Путин предложил продлить семейную ипотеку

15:44
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Программа заканчивается 1 июля 2024 года

Правительство России думает над продлением льготной ипотеки для семей с детьми.

Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги уходящего года. Текущая семейная ипотека действует до 1 июля 2024. Президент поручил кабмину заняться вопросом ее продления.

"Правительство должно исходить из реальных возможностей бюджета. Я думаю, стоит продлить", - сказал российский лидер.

Ранее Путин предложил расширить программу льготной ипотеки в новых регионах, в частности, распространить ее на вторичное жилье.

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