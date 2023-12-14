Путин предложил продлить семейную ипотеку

Программа заканчивается 1 июля 2024 года

Правительство России думает над продлением льготной ипотеки для семей с детьми.

Об этом в четверг, 14 декабря, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги уходящего года. Текущая семейная ипотека действует до 1 июля 2024. Президент поручил кабмину заняться вопросом ее продления.

"Правительство должно исходить из реальных возможностей бюджета. Я думаю, стоит продлить", - сказал российский лидер.

Ранее Путин предложил расширить программу льготной ипотеки в новых регионах, в частности, распространить ее на вторичное жилье.

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