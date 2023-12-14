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Путин призвал "приводить в чувство" злоупотребляющие полномочиями МФО

16:46
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Иногда эти организации действительно помогают россиянам

На сегодняшний день необходимость в ликвидации микрофинансовых организаций отсутствует. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин во время подведения итогов года.

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Глава государства отметил, что организации, специализирующиеся на предоставлении денежных средств в займы, продолжают работу на территории России. По его словам, иногда МФО действительно помогают многим гражданам России.

"Другое дело, если они злоупотребляют доверием людей, еще что-то делают такое – приводить их в чувства нужно", - пояснил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Банк России ранее проводил опрос, в рамках которого специалисты регулятора выясняли, что за последний год количество граждан, имеющих задолженности в денежно-кредитных организациях и МФО, увеличилось на 2% и составило порядка 47 миллионов человек.  

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