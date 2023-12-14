Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины

Но процесс этот может продолжаться, по сути, любое количество времени

В Брюсселе стартовал двухдневный саммит ЕС. Среди главных тем - долгосрочная финансовая поддержка Украины и ее вступление в Евросоюз. Единства среди лидеров европейских стран нет. Наиболее жесткую позицию "против" по обоим вопросам занял Будапешт. К концу первого дня форума все же постановили начать переговоры о приеме Киева в ЕС. Вот только процесс этот может продолжаться любое количество времени. Так, например, возможность членства Турции в ЕС обсуждают с 2005 года.

То, чего боялись на Западе больше всего, случилось. Мир устал от Украины - это следует из материала журналистов CNN. На заключительный в этом году саммит ЕС европейские лидеры прибыли довольно в унылом расположении духа. Перед камерами звучат излюбленные мантры о единстве внутри союза и о том, как там все с нетерпением ждут нового члена в лице Киева. А вот в кулуарах настроения далеки от оптимизма. Не все в дружной семье коллективного Запада ждут Украину с распростертыми объятиями.

"Высокопоставленный представитель НАТО, работающий непосредственно на Украине, сообщил CNN, что все, что происходит сейчас, - лишь часть долгосрочной тенденции к худшему исходу. Даже в Европе, где данная тема до недавнего времени была приоритетом, утратила свою актуальность. А уж если европейцы теряют интерес к сухопутной войне на своем континенте, то что должен думать остальной мир?", - передает канал.

Вопрос это скорее риторический. Впрочем, так просто сдаваться еврочиновники явно не намерены. В планах - выделить 50 миллиардов евро для украинской экономики, начать наконец переговоры о вступлении страны в ЕС. Но реальность может оказаться иной. Закрыть для Украины "окно в Европу" серьезно настроена Венгрия. Виктор Орбан продолжает блокировать все инициативы официального Брюсселя.

"Сейчас нет смысла что-то обсуждать. Вернемся к этому вопросу, когда украинцы выполнят необходимые условия", - заявил венгерский премьер.

По мнению Орбана, не продуманы последствия вступления Украины в ЕС для сельского хозяйства, фондов, а протесты дальнобойщиков Польши, Словакии и Чехии на границе с Украиной - тоже следствие неподготовленности этого вопроса.

Надежду начали терять и на Банковой. Владимир Зеленский по плану должен был лично принимать участие в обсуждении судьбы своей страны. Однако за день до саммита резко мнение изменил. Склонять еврочиновников на свою сторону пришлось в онлайн-формате.

Со всеми палками, вставляемыми в колеса, нынешний саммит ЕС может затянуться аж до выходных. Ждать вердикта Владимир Зеленский направился во Франкфурт, где, как сообщают информагентства, уже встретился с американскими генералами на базе в Висбадене.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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