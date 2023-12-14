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Путин опроверг запрет абортов в России

15:50
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Президент подводит итоги года

Никакой "вакханалии" с запретом абортов в России нет, поскольку такой запрет в стране никто не вводил. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Путин напомнил про антиалкогольную кампанию и ее последствия — скачок употребления суррогатов и массовые отравления граждан. Президент подчеркнул, что действовать с любыми запретами необходимо очень аккуратно.

Глава государства подтвердил также, что осведомлен о позиции церкви по вопросу прерывания беременности.

Проблема решалась бы демократически, если бы женщины, узнав обо всех последствиях аборта, сами принимали бы решение сохранить жизнь ребенка — в этом и заключается задача государства. Решать ее надо обращением к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также "воспитанием в том смысле, что ребенок — это дар божий", отметил президент.

Вторым важным фактором Путин назвал уровень благосостояния граждан, поэтому отметил важность инструментария по поддержке семей с детьми.

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