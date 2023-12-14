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Путин объяснил продолжение поставок российского газа в Европу

16:14
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Обвинения в адрес России – полная чушь

"Газпром" – надежный партнер. Концерн никогда не срывал поставок газа, и сейчас продолжает поставлять. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции объяснил, почему российский газ продолжает поступать в страны Европы.

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Путин назвал полной чушью обвинения со стороны европейских политиков в том, что это Россия сократила поставки газа в Европу. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не руководствовалась политическими мотивами в этом вопросе.

Президент России отметил, что это не россияне взорвали "Северные потоки". Это сделали, скорее всего, американцы – или кто-то другой по их указке. Путин также сказал, что Украина потребляет российский газ, который предназначен для транзита в другие страны. Однако Россия не считает нужным по этой причине лишать поставок Венгрию или Словакию, которые исправно платят за российский газ.

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