Путин: Мигранты должны уважать законы России

Вопросы экономики нельзя решать ценой коренного населения

В ходе большой пресс-конференции в четверг Владимир Путин заявил, что нужен специальный орган, который смотрел бы в комплексе на проблему миграции.

"Проблема миграции - непростая, она характерна для многих стран мира", - отметил глава государства.

По словам российского лидера, вопросы экономики нельзя решать ценой коренного населения России, вместе с тем привлекать следует исключительно квалифицированную рабочую силу.

Мигранты должны уважать законы Российской Федерации, подчеркнул Путин, но для них, конечно, нужно создавать человеческие условия.

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