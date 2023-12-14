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Путин ответил европейцам и американцам, желающим получить гражданство России

16:04
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Это возможно при соблюдении закона

Всех законопослушных граждан других государств, которые хотят переехать в Россию, мы только приветствуем. Об этом в четверг, 14 декабря, рассказал российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года.

Глава государства прокомментировал обращения, поступающие из США и ряда европейских государств, от желающих получить российское гражданство.

Путин напомнил, что в России действует законодательство, определяющее вопросы приобретения гражданства. Мы будем приветствовать всех законопослушных граждан, желающих связать свою жизнь и жизнь своих детей с нашей страной, но при соблюдении российского законодательства, подчеркнул российский лидер.

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