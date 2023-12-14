Путин не стал выбирать между селедкой под шубой и оливье

А читает он Лермонтова
Владимир Путин в ходе общения с журналистами и россиянами ответил на блиц-опрос. Президент рассказал, что в детстве хотел стать летчиком и разведчиком, а самый большой подарок в жизни - это дети.
Отвечая на просьбу дать совет молодому поколению, Путин напомнил поговорку: "Береги честь смолоду".
Также президент рассказал, что на тумбочке возле кровати у него лежит томик "гениального молодого человека" — Михаила Лермонтова. Однако Путин признался, что у него не так много времени на чтение.
Без ответа глава государства оставил вопрос, что нравится больше: селедка под шубой или оливье. "Смотря чем запивать", - пошутил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"