Путин не стал выбирать между селедкой под шубой и оливье

А читает он Лермонтова

Владимир Путин в ходе общения с журналистами и россиянами ответил на блиц-опрос. Президент рассказал, что в детстве хотел стать летчиком и разведчиком, а самый большой подарок в жизни - это дети.

Отвечая на просьбу дать совет молодому поколению, Путин напомнил поговорку: "Береги честь смолоду".

Также президент рассказал, что на тумбочке возле кровати у него лежит томик "гениального молодого человека" — Михаила Лермонтова. Однако Путин признался, что у него не так много времени на чтение.

Без ответа глава государства оставил вопрос, что нравится больше: селедка под шубой или оливье. "Смотря чем запивать", - пошутил Путин.

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