Запад не оправдал надежд

Российский лидер Владимир Путин заявил в ходе подведения итогов 2023 года, что если бы имел возможность пообщаться с самим собой в прошлом, он предостерег бы себя от избыточной наивности и доверчивости в отношении западных партнеров.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, президент России охарактеризовал настоящее выражением "Верной дорогой идете, товарищи!".

Глава государства также подчеркнул, что "надо верить в великий русский и российский народ", поскольку "в этой вере — залог успеха возрождения и развития России".

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