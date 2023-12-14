ЕК выделит 65 млн евро странам ЕС за прием украинских беженцев

Сейчас на территории объединения находятся более четырех миллионов украинцев

Европейская комиссия выделит дополнительный пакет помощи в 65 миллионов евро странам-участницам ЕС, принимающим украинских беженцев на своих территориях. Об этом сообщила представитель ЕК Илва Йоханссон.

По словам политика, на сегодняшний день на территории объединения находятся более четырех миллионов беженцев с Украины, передает телеканал РЕН ТВ.

В этом году зарубежным СМИ стало известно о существенном ухудшении положения украинских беженцев на территории Европы – в частности, власти Швеции сообщали, что тысячи переехавших граждан Украины находятся на грани выживания. Аналогичная ситуация сложилась и в Британии – там украинцы лишились крыши над головой из-за окончания льготной программы спонсорства.

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