В скором времени будет подписан трехсторонний договор

Истребитель шестого поколения будет создан совместными усилиями трех государств – Британии, Японии и Италии, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на комментарий главы Минобороны Великобритании Гранта Шепса.

Глава ведомства подчеркнул, что разработка нового сверхзвукового истребителя позволит укрепить коллективную безопасность на территории Европы и Индо-Тихоокеанского региона – в скором времени в Токио будет подписан трехсторонний договор о создании военно-воздушного судна, передает РЕН ТВ.

Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат ранее усомнился в эффективности американских истребителей F-16 против российских Су-35 и призвал США и ЕС предоставить Киеву более современную модификацию этих самолетов. Аналогичной точки зрения придерживаются аналитики Запада – они считают, что F-16 могут стать "заманчивой целью" для крылатых ракет ВС России.

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