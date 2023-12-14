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Оконная рама рухнула с высоты 20-го этажа на женщину с ребенком

18:18
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Они получили травмы

Оконная рама рухнула с высоты 20-го этажа на 30-летнюю женщину и ее годовалого ребенка – инцидент произошел на территории одного из жилищных комплексов Москвы, сообщает столичный СК.  

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По данным ведомства, женщина и ребенок получили травмы – на данный момент угрозы их жизни и здоровью нет. Следователи опубликовали видео с места происшествия. Судя по кадрам, в момент падения оконной рамы мать доставала ребенка из коляски. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

12 декабря в Ивановской области школьники провалились в яму с кипятком. Предварительно, дыра образовалась из-за прилегающей к участку дороги теплотрассы. Подростков госпитализировали с термическими ожогами различной степени тяжести – один школьник получил повреждения 25% тела.

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