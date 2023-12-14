Япония приобрела у России природного газа на 3,2 миллиарда долларов

Токио продолжает закупать российские энергоносители

В период с января по октябрь 2023 года Япония приобрела у России природного газа на сумму в 3,2 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику токийского агентства.

По данным агентства, за аналогичный отрезок времени Япония импортировала из России каменного угля на 780 миллиардов долларов, нефти – на 53 миллиона долларов. При этом год назад страна восходящего солнца закупила у Москвы "черного золота" на 1,4 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Япония продолжает закупать энергоносители у российских компаний. Между тем японский посол Акира Муто подчеркнул, что страна никогда не закрывалась от диалога с властями России по поводу текущей геополитической ситуации.

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