Генкомиссар ООН назвал Газу непригодной для жизни

Связи с северной частью анклава нет

Сектор Газа стал непригодным для нормальной жизнедеятельности. Об этом во время брифинга сообщил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини.

"Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", – приводит РИА Новости слова Лаццарини.

По его словам, возобновление боевых действий привело к тотальному уничтожению инфраструктуры палестинского анклава – с северной частью Газы представители Всемирной организации полностью утратили связь.

Президент России Владимир Путин ранее назвал текущую ситуацию на территории Газы катастрофой и напомнил высказывание генерального секретаря ООН о превращении региона в "самое большое кладбище детей в мире".

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