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Генкомиссар ООН назвал Газу непригодной для жизни

19:12
  • четверг
  • 14 декабря 2023

Связи с северной частью анклава нет

Сектор Газа стал непригодным для нормальной жизнедеятельности. Об этом во время брифинга сообщил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини.  

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"Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", – приводит РИА Новости слова Лаццарини.

По его словам, возобновление боевых действий привело к тотальному уничтожению инфраструктуры палестинского анклава – с северной частью Газы представители Всемирной организации полностью утратили связь.

Президент России Владимир Путин ранее назвал текущую ситуацию на территории Газы катастрофой и напомнил высказывание генерального секретаря ООН о превращении региона в "самое большое кладбище детей в мире".

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